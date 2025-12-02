https://ria.ru/20251202/kreml-2059174799.html
В Кремле выразили надежду на урегулирование проблем между Китаем и Индией
В Кремле выразили надежду на урегулирование проблем между Китаем и Индией - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле выразили надежду на урегулирование проблем между Китаем и Индией
Россия рассчитывает, что Индия и Китай смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:48:00+03:00
2025-12-02T12:48:00+03:00
2025-12-02T12:48:00+03:00
в мире
россия
индия
китай
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059158720.html
россия
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, китай, дмитрий песков
В мире, Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков
В Кремле выразили надежду на урегулирование проблем между Китаем и Индией
Песков: РФ рассчитывает на решение проблем между КНР и Индией ради стабильности