В Кремле назвали поиск мирного урегулирования на Украине сложным вопросом
В Кремле назвали поиск мирного урегулирования на Украине сложным вопросом - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле назвали поиск мирного урегулирования на Украине сложным вопросом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поиск мирного урегулирования на Украине очень сложным вопросом. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:42:00+03:00
2025-12-02T12:42:00+03:00
2025-12-02T12:42:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_6a5d4fdab59d8a2bef8d2b9b1b960584.jpg
В Кремле назвали поиск мирного урегулирования на Украине сложным вопросом
