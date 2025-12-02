Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали создавать альтернативы платежным системам - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/kreml-2059171032.html
В Кремле призвали создавать альтернативы платежным системам
В Кремле призвали создавать альтернативы платежным системам - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле призвали создавать альтернативы платежным системам
Если платежные системы используются как инструмент политического давления, в противовес надо создать что-то новое, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:38:00+03:00
2025-12-02T12:38:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939383746_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_aff8e977dde5f3bd01fb86cb2c71d840.jpg
https://ria.ru/20251202/rossija-2059168359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939383746_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6a585fe12fe65f86c23506e6fd7a63a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле призвали создавать альтернативы платежным системам

Песков призвал создать альтернативу используемой для давления платежной системе

© РИА Новости / Мария ДевахинаБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Если платежные системы используются как инструмент политического давления, в противовес надо создать что-то новое, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Таким образом, если платежная система используется как инструмент политического давления, нужно создать что-то новое, что будет свободно от политического давления и принесет дополнительную выгоду странам, которые используют эту систему", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле объяснили, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты
Вчера, 12:32
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала