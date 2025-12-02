Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления из Европы о "российской угрозе" - РИА Новости, 02.12.2025
12:27 02.12.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы о "российской угрозе"
Песков прокомментировал заявления из Европы о "российской угрозе"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления из Европы о "российской угрозе". РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
европа
нью-дели
дмитрий песков
россия
европа
нью-дели
в мире, россия, европа, нью-дели, дмитрий песков
В мире, Россия, Европа, Нью-Дели, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления из Европы о "российской угрозе"

Песков назвал нонсенсом заявления из Европы о российской угрозе

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления из Европы о "российской угрозе".
"Говорят, что Россия представляет угрозу для Европы, но это нонсенс", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Песков рассказал о попытках ЕС сделать из России искусственного врага
17 марта, 19:05
 
В мире, Россия, Европа, Нью-Дели, Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала