Рейтинг@Mail.ru
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 02.12.2025 (обновлено: 14:30 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/krasnov-2059131533.html
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде - РИА Новости, 02.12.2025
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде
Реакция на коррупцию в судейской среде будет бескомпромиссной, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:41:00+03:00
2025-12-02T14:30:00+03:00
россия
игорь краснов
борьба с коррупцией в рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059123207.html
https://ria.ru/20251202/gennadij-2059122911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, борьба с коррупцией в рф
Россия, Игорь Краснов, Борьба с коррупцией в РФ
Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде

Краснов предостерег суды от принятия решений в угоду властям и корпорациям

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Реакция на коррупцию в судейской среде будет бескомпромиссной, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей.
"Принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной", — сказал он.
Михаил Птицын - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Краснов назначил нового главу Совета судей
Вчера, 10:16
По словам Краснова, судебная практика должна базироваться исключительно на основании закона и правовых позиций Верховного суда. Ключевая роль здесь отводится президиуму, работу которого активизируют.
В следующем году планируется обобщить практику по делам о самовольном строительстве, банкротстве, налогообложении, применении таможенного законодательства и другим актуальным вопросам, добавил председатель Верховного суда.
Он отметил, что видит задачу высшего судебного органа в проведении четкой, логически непротиворечивой линии издаваемых актов и решений по делам. Они должны быть понятны не только судьям, но и юридическому сообществу, населению и бизнесу.
"Высшая судебная инстанция страны должна и будет говорить ясно, а суды — слышать эту позицию в ее точном и официальном виде", — подчеркнул Краснов.
Одной из главных задач председатель Верховного суда назвал повышение качества судебных решений. Краснов подчеркнул, что в них не должно быть намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, они не должны позволять двойственного толкования и не давать возможности аферистам строить на них мошеннические схемы.
Кроме того, Краснов обратил внимание на высокую нагрузку на судей и поручил отказаться от громоздких бюрократических процедур, части статистики и форм отчетности, многие из которых уже утратили практическое значение.
Геннадий Лопатин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде
Вчера, 10:13
 
РоссияИгорь КрасновБорьба с коррупцией в РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала