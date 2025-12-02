Краснов предупредил о жесткой реакции на коррупцию в судейской среде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Реакция на коррупцию в судейской среде будет бескомпромиссной, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей.

"Принятие решений в угоду региональным и местным властям, обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы. На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной", — сказал он.

По словам Краснова , судебная практика должна базироваться исключительно на основании закона и правовых позиций Верховного суда. Ключевая роль здесь отводится президиуму, работу которого активизируют.

В следующем году планируется обобщить практику по делам о самовольном строительстве, банкротстве, налогообложении, применении таможенного законодательства и другим актуальным вопросам, добавил председатель Верховного суда.

Он отметил, что видит задачу высшего судебного органа в проведении четкой, логически непротиворечивой линии издаваемых актов и решений по делам. Они должны быть понятны не только судьям, но и юридическому сообществу, населению и бизнесу.

"Высшая судебная инстанция страны должна и будет говорить ясно, а суды — слышать эту позицию в ее точном и официальном виде", — подчеркнул Краснов.

Одной из главных задач председатель Верховного суда назвал повышение качества судебных решений. Краснов подчеркнул, что в них не должно быть намеков, ничем не подкрепленных оценочных суждений, они не должны позволять двойственного толкования и не давать возможности аферистам строить на них мошеннические схемы.