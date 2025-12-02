https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059380607.html
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец - РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец
Освобожденный Красноармейск был превращен солдатами ВСУ "город-крепость", рассказал журналистам штурмовик группировки войск "Центр" Александр Шумков. РИА Новости, 02.12.2025
красноармейск, россия, волчанск, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец
ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в город-крепость
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Освобожденный Красноармейск был превращен солдатами ВСУ "город-крепость", рассказал журналистам штурмовик группировки войск "Центр" Александр Шумков.
"У них там укрепов (укрепленных районов - ред.) очень много. Непросто было взять у них эти укрепы", - рассказал военный.
По словам военнослужащего, самым опасным для штурмовых групп во время боев за Красноармейск
был заход и выход из города, в самом же городе было большое количество укрытий. После закрепления в городе российских сил ВСУ
били по городу из всех видов артиллерии и БПЛА.
"Самое опасное - это зайти туда и выйти оттуда. Это еще опаснее. А там находиться уже более-менее, где-то укрыться можно <…> Они птичками (ударными БПЛА - ред.) били, и артиллерией, и минометами, и танками. Мы старались укрыться в помещении, чтобы они не наблюдали нас, когда они (украинские войска - ред.) движение не видят, значит там никого нет, и перестают накрывать", - сообщил Шумков.
Президент России Владимир Путин
30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска
