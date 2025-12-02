ВСУ превратили освобожденный Красноармейск в крепость, рассказал боец

"У них там укрепов (укрепленных районов - ред.) очень много. Непросто было взять у них эти укрепы", - рассказал военный.

"Самое опасное - это зайти туда и выйти оттуда. Это еще опаснее. А там находиться уже более-менее, где-то укрыться можно <…> Они птичками (ударными БПЛА - ред.) били, и артиллерией, и минометами, и танками. Мы старались укрыться в помещении, чтобы они не наблюдали нас, когда они (украинские войска - ред.) движение не видят, значит там никого нет, и перестают накрывать", - сообщил Шумков.