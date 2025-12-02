Кадры из освобожденного Красноармейска

Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Город считался краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Город считался краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Освобождение Красноармейска позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Освобождение Красноармейска позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Российский триколор развернули на площади Шибанкова в центре города.
Российский триколор развернули на площади Шибанкова в центре города.
Сейчас идет поиск и уничтожение остатков мелких групп ВСУ, которые пытаются укрыться в городской черте, рассказал командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук.
Сейчас идет поиск и уничтожение остатков мелких групп ВСУ, которые пытаются укрыться в городской черте, рассказал командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук.
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске.
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске.
Глава государства отметил, что этот успех обеспечит поступательное решение всех основных задач СВО.
Глава государства отметил, что этот успех обеспечит поступательное решение всех основных задач СВО.
Российские бойцы продолжают наступление на всех направлениях.
Российские бойцы продолжают наступление на всех направлениях.