Кадры из освобожденного Красноармейска - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 02.12.2025
Кадры из освобожденного Красноармейска
Кадры из освобожденного Красноармейска
Вечером 1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Красноармейска в ДНР. Кадры с недавних мест боев — в фотоленте РИА Новости.
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
донецкая народная республика
Фото, Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Кадры из освобожденного Красноармейска

Вечером 1 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Красноармейска в ДНР. Кадры с недавних мест боев — в фотоленте РИА Новости.
Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом. Это важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

Город считался краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Город считался краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Освобождение Красноармейска позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Освобождение Красноармейска позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Российский триколор развернули на площади Шибанкова в центре города.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Российский триколор развернули на площади Шибанкова в центре города.

Сейчас идет поиск и уничтожение остатков мелких групп ВСУ, которые пытаются укрыться в городской черте, рассказал командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Сейчас идет поиск и уничтожение остатков мелких групп ВСУ, которые пытаются укрыться в городской черте, рассказал командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук.

Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске.

Глава государства отметил, что этот успех обеспечит поступательное решение всех основных задач СВО.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Глава государства отметил, что этот успех обеспечит поступательное решение всех основных задач СВО.

Российские бойцы продолжают наступление на всех направлениях.

Освобожденный Красноармейск в ДНР

Российские бойцы продолжают наступление на всех направлениях.

Специальная военная операция на УкраинеФотоКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
