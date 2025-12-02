Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 02.12.2025 (обновлено: 09:35 02.12.2025)
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
Мирные жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города российскими военными, они помогают бойцам, рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:12:00+03:00
2025-12-02T09:35:00+03:00
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мирные жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города российскими военными, они помогают бойцам, рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" Владислав Ивекеев.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мирные жители рады, что русская армия освободила (Красноармейск - ред.). Они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады", - сказал Ивекеев на видео, опубликованном Минобороны России.
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин поблагодарил группировку "Центр" за работу в Красноармейске
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
