Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец - РИА Новости, 02.12.2025
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
Мирные жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города российскими военными, они помогают бойцам, рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:12:00+03:00
2025-12-02T01:12:00+03:00
2025-12-02T09:35:00+03:00
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города, рассказал боец
Жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города ВС РФ