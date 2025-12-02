https://ria.ru/20251202/kot-2059359556.html
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке
Потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли спустя шесть дней в Тынде
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости.
Кота Федоса, который потерялся в вагоне во время поездки, нашли спустя почти шесть дней и вернули семье из Москвы, сообщает газета "Дальневосточная магистраль" в Тelegram-канале
"Питомец, пропавший во время поездки на поезде, был найден спустя шесть дней в столице БАМа Тынде, за тысячи километров от места исчезновения", — говорится в посте.
По данным издания, история произошла почти неделю назад в поезде Улан-Удэ — Москва. Учительница английского языка Эльвира Гараева возвращалась домой из Удмуртии. По пути в Казани хозяйка открыла переноску, чтобы ненадолго выпустить кота, и он исчез. Затем состав сменил маршрут, и пассажирский поезд уже отправлялся в Нерюнгри. На остановке состав тщательно обыскали, но животное не нашли. Как выяснилось, пушистый путешественник шесть суток прятался в конструкциях вагона. Состав должен был прибыть в Тынду 28 ноября.
"Цепочка помощи начала выстраиваться через соцсети. Друзья Эльвиры, Вероника Вознюк и Екатерина Григорьева, связались с волонтерским штабом ДВЖД в Тынде. Его руководитель Вера Лазукина взяла ситуацию под контроль. Информация разлетелась по городу", — отмечается в сообщении.
Увидев сообщение, к поискам подключилась диспетчер участка, куда прибывали вагоны. Кота в итоге удалось обнаружить, его бережно извлекли из укрытия.
"Первого декабря кот Федос и его хозяин благополучно вылетели из Нерюнгри в Москву. Эльвира не могла сдержать счастливых слез, встречая мужа и своего питомца", — говорится в публикации.
Семья Гараевых поблагодарила железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые, как отмечает издание, подарили им настоящее новогоднее чудо.