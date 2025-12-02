Рейтинг@Mail.ru
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке
Хорошие новости
 
20:54 02.12.2025 (обновлено: 21:53 02.12.2025)
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.12.2025
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке
Кота Федоса, который потерялся в вагоне во время поездки, нашли спустя почти шесть дней и вернули семье из Москвы, сообщает газета "Дальневосточная магистраль"... РИА Новости, 02.12.2025
москва, тында, нерюнгри, федеральная пассажирская компания, происшествия, казань, республика саха (якутия)
Москва, Тында, Нерюнгри, Федеральная пассажирская компания, Происшествия, Хорошие новости, Казань, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Общество, Животные, домашние животные, коты, кошки, Дальний Восток
Кота Федоса из Москвы, потерявшегося в поезде, нашли на Дальнем Востоке

Потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли спустя шесть дней в Тынде

© Фото : Газета "Дальневосточная магистраль"/TelegramКот Федос
Кот Федос - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Газета "Дальневосточная магистраль"/Telegram
Кот Федос
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Кота Федоса, который потерялся в вагоне во время поездки, нашли спустя почти шесть дней и вернули семье из Москвы, сообщает газета "Дальневосточная магистраль" в Тelegram-канале.
"Питомец, пропавший во время поездки на поезде, был найден спустя шесть дней в столице БАМа Тынде, за тысячи километров от места исчезновения", — говорится в посте.
По данным издания, история произошла почти неделю назад в поезде Улан-Удэ — Москва. Учительница английского языка Эльвира Гараева возвращалась домой из Удмуртии. По пути в Казани хозяйка открыла переноску, чтобы ненадолго выпустить кота, и он исчез. Затем состав сменил маршрут, и пассажирский поезд уже отправлялся в Нерюнгри. На остановке состав тщательно обыскали, но животное не нашли. Как выяснилось, пушистый путешественник шесть суток прятался в конструкциях вагона. Состав должен был прибыть в Тынду 28 ноября.
"Цепочка помощи начала выстраиваться через соцсети. Друзья Эльвиры, Вероника Вознюк и Екатерина Григорьева, связались с волонтерским штабом ДВЖД в Тынде. Его руководитель Вера Лазукина взяла ситуацию под контроль. Информация разлетелась по городу", — отмечается в сообщении.
Увидев сообщение, к поискам подключилась диспетчер участка, куда прибывали вагоны. Кота в итоге удалось обнаружить, его бережно извлекли из укрытия.
"Первого декабря кот Федос и его хозяин благополучно вылетели из Нерюнгри в Москву. Эльвира не могла сдержать счастливых слез, встречая мужа и своего питомца", — говорится в публикации.
Семья Гараевых поблагодарила железнодорожников, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые, как отмечает издание, подарили им настоящее новогоднее чудо.
Хорошие новостиМоскваТындаНерюнгриФедеральная пассажирская компанияПроисшествияКазаньРеспублика Саха (Якутия)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияОбществоЖивотныедомашние животныекотыкошкиДальний Восток
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
