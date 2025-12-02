https://ria.ru/20251202/kostin-2059309555.html
Костин напомнил, с чем столкнулся российский бизнес в Европе после санкций
Костин напомнил, с чем столкнулся российский бизнес в Европе после санкций - РИА Новости, 02.12.2025
Костин напомнил, с чем столкнулся российский бизнес в Европе после санкций
Бизнес России не собирался уходить из Европы, но отношение, с которым он столкнулся после введения санкций, должно остаться в его памяти надолго, заявил глава... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:59:00+03:00
2025-12-02T17:59:00+03:00
2025-12-02T18:23:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
европа
россия
германия
андрей костин (банкир)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_7ce84ea65028cbc7d62da1f91e5558b6.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059288909.html
европа
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_fe83e1075a32fba724e79a6e095c7da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, германия, андрей костин (банкир)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Европа, Россия, Германия, Андрей Костин (банкир)
Костин напомнил, с чем столкнулся российский бизнес в Европе после санкций
Костин: отношение к бизнесу РФ в Европе с введением санкций запомнится надолго