Рейтинг@Mail.ru
"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:09 02.12.2025 (обновлено: 17:17 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/kostin-2059281495.html
"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин
"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин - РИА Новости, 02.12.2025
"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин
Базель-III умирает, но не во всем мире, до России еще не дошло, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках сессии на форуме ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:09:00+03:00
2025-12-02T17:17:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
европа
андрей костин (банкир)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_7ce84ea65028cbc7d62da1f91e5558b6.jpg
https://ria.ru/20251201/vtb-2058854403.html
https://ria.ru/20251201/ekonomika-2059032130.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_fe83e1075a32fba724e79a6e095c7da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, андрей костин (банкир), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Европа, Андрей Костин (банкир), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин

Костин заявил, что "Базель" умирает, но не во всем мире, до РФ это пока не дошло

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Базель-III умирает, но не во всем мире, до России еще не дошло, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках сессии на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Российские банки с 1 января 2016 года перешли на стандарт банковских нормативов Базель-III. Ранее Костин предлагал разработать российский стандарт для банков и назвать его "Воронеж-1".
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВТБ повысил ставки по вкладам
1 декабря, 09:50
«
"Я раньше вообще считал, что "Базель" должен быть разрушен. А теперь я смотрю, он умирает. Пока это не во всем мире. В России еще не дошло", - сказал он.
В сентябре Костин предположил, что Базель-III умрет своей собственной смертью.
Тогда глава ВТБ приводил в пример слова немецкого банкира о том, что внедрение в Европе новых глобальных базельских требований к капиталу банков подорвет их способность поддерживать долгосрочные проекты, имеющие решающее значение для национальной обороны. При этом Костин указывал, что капитал банков РФ надо укреплять.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Костин назвал причины укрепления курса рубля
1 декабря, 19:56
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЕвропаАндрей Костин (банкир)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала