"Базель" умирает, но до России это пока не дошло, заявил Костин

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Базель-III умирает, но не во всем мире, до России еще не дошло, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках сессии на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Российские банки с 1 января 2016 года перешли на стандарт банковских нормативов Базель-III. Ранее Костин предлагал разработать российский стандарт для банков и назвать его "Воронеж-1".
"Я раньше вообще считал, что "Базель" должен быть разрушен. А теперь я смотрю, он умирает. Пока это не во всем мире. В России еще не дошло", - сказал он.
В сентябре Костин предположил, что Базель-III умрет своей собственной смертью.
Тогда глава ВТБ приводил в пример слова немецкого банкира о том, что внедрение в Европе новых глобальных базельских требований к капиталу банков подорвет их способность поддерживать долгосрочные проекты, имеющие решающее значение для национальной обороны. При этом Костин указывал, что капитал банков РФ надо укреплять.
