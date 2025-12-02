https://ria.ru/20251202/kostin-2059235647.html
Костин заявил, что поддерживает Набиуллину
Костин заявил, что поддерживает Набиуллину - РИА Новости, 02.12.2025
Костин заявил, что поддерживает Набиуллину
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что поддерживает председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину "до последнего". РИА Новости, 02.12.2025
Костин заявил, что поддерживает Набиуллину
Глава ВТБ Костин заявил, что поддерживает Набиуллину до последнего