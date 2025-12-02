Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon - РИА Новости, 02.12.2025
14:59 02.12.2025
Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon
Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon
Космонавт Андрей Федяев заменил Олега Артемьева в экипаже американского корабля Crew Dragon, который отправится на МКС в 2026 году, в связи с переходом... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
олег артемьев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, в мире
Олег Артемьев, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, В мире
Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon

Космонавт Андрей Федяев заменил Олега Артемьева в экипаже Crew Dragon

© AP Photo / NASA/Joel KowskyРоссийский космонавт Андрей Федяев
Российский космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / NASA/Joel Kowsky
Российский космонавт Андрей Федяев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Космонавт Андрей Федяев заменил Олега Артемьева в экипаже американского корабля Crew Dragon, который отправится на МКС в 2026 году, в связи с переходом Артемьева на другую работу, сообщил "Роскосмос".
"Космонавт Андрей Федяев включен в состав основного экипажа миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева. Такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу. Старт миссии Crew-12 намечен на первую половину 2026 года", - говорится в сообщении.
В госкорпорации напомнили, что Федяев зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. В 2023 году он совершил свой первый полет на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина.
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
30 ноября, 02:24
 
Олег АртемьевЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосВ мире
 
 
