Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Космонавт Андрей Федяев заменил Олега Артемьева в экипаже американского корабля Crew Dragon, который отправится на МКС в 2026 году, в связи с переходом Артемьева на другую работу, сообщил "Роскосмос".