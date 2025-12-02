Российские компании ускорят развитие частной космонавтики

"Российская космическая отрасль сегодня стоит на пороге серьёзной трансформации: наряду с государственными программами всё более заметную роль начинают играть частные компании — от производителей спутников и платформ до разработчиков сервисов на основе космических данных. Наша задача — выстроить понятный, открытый и взаимовыгодный формат диалога между этими компаниями и Роскосмосом", - сказала Попова.