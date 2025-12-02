Рейтинг@Mail.ru
Российские компании ускорят развитие частной космонавтики - РИА Новости, 02.12.2025
21:13 02.12.2025
Российские компании ускорят развитие частной космонавтики
Российские компании ускорят развитие частной космонавтики
Российские компании ускорят развитие частной космонавтики

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Роскосмос", "Иннопрактика" и Ассоциация "Национальных чемпионов" подписали на конгрессе "Инновационная практика: наука + бизнес" соглашение, которое ускорит развитие частной космонавтики в России, передаёт корреспондент РИА Новости.
Документ должен послужить развитию частной космонавтики в России и стать важным шагом как для технологических компаний, так и для российской инновационной экономики в целом.
Снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга, расколовшегося на части - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Роскосмос" показал фото расколовшегося на части крупнейшего айсберга
1 декабря, 18:38
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал основной задачей, стоящей перед ракетно-космической отраслью, трансфер технологий. Сократить время от разработки до внедрения технологий, по его словам, могут помочь частные компании.
В качестве примера глава госкорпорации назвал выведение летом 2025 года на орбиту с космодрома "Восточный" группировки из девяти малых космических аппаратов разработки "Геоскан" - компании, входящей в экосистему "Иннопрактики".
"Спутники делают фотографии Земли, отслеживают местоположение воздушных и морских судов, изучают космические процессы", - рассказал Баканов.
Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика" Наталья Попова назвала подписание соглашения важным шагом к формированию экосистемы частной космонавтики, где усилия государства и бизнеса дополняют друг друга.
"Российская космическая отрасль сегодня стоит на пороге серьёзной трансформации: наряду с государственными программами всё более заметную роль начинают играть частные компании — от производителей спутников и платформ до разработчиков сервисов на основе космических данных. Наша задача — выстроить понятный, открытый и взаимовыгодный формат диалога между этими компаниями и Роскосмосом", - сказала Попова.
Луна - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт
30 ноября, 07:37
 
Экономика Россия Земля Дмитрий Баканов Наталия Попова Иннопрактика Роскосмос
 
 
