Рейтинг@Mail.ru
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/koshka-2059360011.html
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте - РИА Новости, 02.12.2025
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте
Жительница немецкой земли Бавария случайно отправила в посылке свою кошку, животное выжило, но его пришлось вызволять силами полиции, сообщила газета Bild. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T20:56:00+03:00
2025-12-02T20:56:00+03:00
в мире
бавария
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74ff9e2cf7eb7b905364adac1425fc30.jpg
https://ria.ru/20250809/germaniya-2034369907.html
https://ria.ru/20250224/krym-2001350062.html
бавария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970796726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2736e64f97249e11ada44e5bde5096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бавария, германия, bild
В мире, Бавария, Германия, Bild
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте

Bild: в Германии женщина случайно отправила свою кошку в почтовой посылке

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жительница немецкой земли Бавария случайно отправила в посылке свою кошку, животное выжило, но его пришлось вызволять силами полиции, сообщила газета Bild.
«
"Женщина из Баварии случайно отправила свою кошку по почте. Кошка незаметно пробралась в коробку и уснула там. Ничего не подозревая, женщина заклеила коробку и отнесла ее на почту", - говорится в материале.
Новорожденный амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Зоопарк Лейпцига усыпил трех детенышей амурского тигра
9 августа, 21:25
Посылку доставили в пекарню, где одна из работниц услышала доносящееся из нее тихое мяуканье. Выяснилось, что она знакома с хозяйкой кошки и сразу же известила ее о пропаже.
Однако вскрыть посылку с кошкой удалось только после прибытия на место полиции, так как в Германии действует защита тайны переписки и почтовых отправлений.
Сообщается, что животное оказалось целым и невредимым. Кошку вернули хозяйке, против нее также не стали возбуждать уголовное дело из-за жестокого обращения с животными по причине отсутствия в ее действиях злого умысла.
Bild не сообщает, сколько дней кошка провела в посылке.
Житель Санкт-Петербурга выбросил кошку с обрыва в Ласточкином гнезде - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Крыму возбудили дело против убийцы кошки из "Ласточкиного гнезда"
24 февраля, 19:22
 
В миреБаварияГерманияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала