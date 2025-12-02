В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Жительница немецкой земли Бавария случайно отправила в посылке свою кошку, животное выжило, но его пришлось вызволять силами полиции, сообщила газета Bild

« "Женщина из Баварии случайно отправила свою кошку по почте. Кошка незаметно пробралась в коробку и уснула там. Ничего не подозревая, женщина заклеила коробку и отнесла ее на почту", - говорится в материале.

Посылку доставили в пекарню, где одна из работниц услышала доносящееся из нее тихое мяуканье. Выяснилось, что она знакома с хозяйкой кошки и сразу же известила ее о пропаже.

Однако вскрыть посылку с кошкой удалось только после прибытия на место полиции, так как в Германии действует защита тайны переписки и почтовых отправлений.

Сообщается, что животное оказалось целым и невредимым. Кошку вернули хозяйке, против нее также не стали возбуждать уголовное дело из-за жестокого обращения с животными по причине отсутствия в ее действиях злого умысла.