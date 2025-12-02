В Коми мошенники выманили у пенсионерки шесть миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Мошенники выманили у жительницы города Ухта республики Коми 6 миллионов рублей под предлогом необходимости получения "онлайн-ключа" для доступа в подъезд дома, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Как отмечается, 75-летней пенсионерке через мессенджер позвонил якобы председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ), сообщив о предстоящей замене домофона и необходимости получения "онлайн-ключа" для доступа в подъезд. Для его "активации" женщина продиктовала собеседнику sms-код.
Затем пенсионерке пришло уведомление о попытке входа в учетную запись на портале "Госуслуги" с указанием телефона якобы "службы поддержки". Позвонив по этому номеру, женщина узнала о том, что "компетентные органы" обнаружили "генеральную доверенность", позволяющую члену террористической организации распоряжаться ее финансовыми активами.
Следующий звонок поступил от лжесотрудника Росфинмониторинга, который предложил жертве мошенничества помощь в аннулировании этого документа, уточняют в полиции.
"Следуя инструкциями афериста, пожилая ухтинка сняла в нескольких банках 2,8 миллиона рублей своих сбережений, продала ценные бумаги на 1,7 миллиона рублей и через банкоматы перевела все деньги на "строго охраняемые ячейки". На следующий день киберпреступники потребовали перечислить на определенные счета еще 1,4 миллиона рублей, чтобы перекрыть якобы несанкционированные кредиты, находящиеся в стадии оформления мошенниками. Обманутая женщина взяла эту сумму в долг у знакомых и также отправила на неизвестные счета", – рассказали в полиции Коми.
После еще нескольких требований о переводе денег пенсионерка поняла, что поддалась на уловки аферистов и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
УМВД Коми ищет предполагаемых фигурантов.