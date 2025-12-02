В Коми мошенники выманили у пенсионерки шесть миллионов рублей

Затем пенсионерке пришло уведомление о попытке входа в учетную запись на портале "Госуслуги" с указанием телефона якобы "службы поддержки". Позвонив по этому номеру, женщина узнала о том, что "компетентные органы" обнаружили "генеральную доверенность", позволяющую члену террористической организации распоряжаться ее финансовыми активами.