МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из КНР Ван И по итогам переговоров в Москве отметили широкое совпадение или близость позиций двух стран по ключевым глобальным вопросам, сообщили в МИД России.