Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/knr-2059308621.html
МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И
МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И - РИА Новости, 02.12.2025
МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из КНР Ван И по итогам переговоров в Москве отметили широкое совпадение или близость позиций двух стран по ключевым... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:58:00+03:00
2025-12-02T17:58:00+03:00
россия
китай
москва
сергей лавров
ван и (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059274524_0:34:2855:1640_1920x0_80_0_0_54cc0fe10663a2f060dc6c3b2b5bd28c.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059297639.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059274524_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_8f0d26dcabe0371f58819ac07594f32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, сергей лавров, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, Ван И (политик), В мире
МИД России рассказал об итогах переговоров Лаврова и Ван И

Лавров и Ван И отметили близость позиций РФ и КНР по ключевым вопросам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из КНР Ван И по итогам переговоров в Москве отметили широкое совпадение или близость позиций двух стран по ключевым глобальным вопросам, сообщили в МИД России.
"По итогам переговоров стороны констатировали широкое совпадение или близость позиций по всем ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что предопределяет устойчивую позитивную динамику российско-китайского стратегического партнерства вне зависимости от сложного внешнего геополитического фона", - говорится в сообщении, опубликованном министерством после переговоров во вторник.
Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Россия зовёт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал о дружбе между Россией, Индией и КНР
Вчера, 17:40
 
РоссияКитайМоскваСергей ЛавровВан И (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала