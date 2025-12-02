Рейтинг@Mail.ru
15:36 02.12.2025 (обновлено: 15:51 02.12.2025)
Глава МИД Китая прокомментировал безвизовый режим с Россией
Глава МИД Китая прокомментировал безвизовый режим с Россией
Обоюдный безвизовый режим между Россией и Китаем послужит толчком для дальнейших контактов двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 02.12.2025
в мире, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров
Глава МИД Китая прокомментировал безвизовый режим с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 2 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обоюдный безвизовый режим между Россией и Китаем послужит толчком для дальнейших контактов двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Нас порадовала новость о том, что президент (России Владимир) Путин подписал указ об отмене виз для китайских граждан. Это ярко отражает наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он (безвизовый режим - ред.) позволит в дальнейшем облегчить взаимные поездки наших граждан, а также послужит новым толчком для контактов и сотрудничества между нами", - сказал Ван И на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Сергей Шойгу и Ван И - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ван И рассказал об итогах встречи с Шойгу
