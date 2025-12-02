https://ria.ru/20251202/kitay-2059247154.html
Глава МИД Китая прокомментировал безвизовый режим с Россией
Обоюдный безвизовый режим между Россией и Китаем послужит толчком для дальнейших контактов двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 02.12.2025
