04:14 02.12.2025
Китай вытеснил принадлежащее Японии судно из акватории спорных островов
Китай вытеснил принадлежащее Японии судно из акватории спорных островов
в мире
япония
китай
сенкаку
япония
китай
сенкаку
2025
в мире, япония, китай, сенкаку, wechat
В мире, Япония, Китай, Сенкаку, WeChat
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек - РИА Новости. Береговая охрана Китая вытеснила рыболовецкое судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщили во вторник в управлении береговой охраны КНР.
Как сообщил официальный представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь в аккаунте управления в социальной сети WeChat, 2 декабря японское рыболовецкое судно незаконно зашло в территориальные воды китайского острова Дяоюйдао.
"Корабли береговой охраны Китая, в соответствии с законом, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили корабль", - говорится в заявлении.
Лю Дэцзюнь призвал японскую сторону немедленно прекратить провокации действия в соответствующей акватории.
Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией.
