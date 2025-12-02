Китай введет НДС на противозачаточные и презервативы

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай с 1 января 2026 года введет НДС на противозачаточные препараты и презервативы, которые были освобождены от него с 1993 года, наблюдатели полагают, что решение логично встраивается в комплекс мер правительства КНР по повышению в стране уровня рождаемости на фоне серьезного демографического кризиса.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей в декабре 2024 года утвердил Закон КНР "О налоге на добавленную стоимость", который заменит действующее в настоящее время временное положение КНР "О налоге на добавленную стоимость".

Временное положение было утверждено Госсоветом КНР в декабре 1993 года, и оно отдельным пунктом предусматривало освобождение лекарств-контрацептивов и средств контрацепции от НДС. В тексте нового закона соответствующие товары не значатся ни в статье об освобождении от налога, ни в статье о пониженных ставках, соответственно, на них распространяется базовая ставка в 13%.

Примечательно, что в соответствии с новым законом от НДС будут освобождены услуги по уходу за детьми, предоставляемые яслями, детскими садами, услуги домов престарелых и организаций по уходу за инвалидами, а также услуги по регистрации браков и ритуальные услуги.

Новостной портал "Шаньдянь", принадлежащий Шаньдунской телерадиовещательной корпорации, писал, что "отмена политики освобождения от НДС напрямую повлияет на производителей и продавцов противозачаточных препаратов и средств контрацепции, а компаниям придется пересмотреть структуру своих затрат, скорректировать ценовые стратегии и, возможно, столкнуться с усилением конкуренции на рынке".

"Введение НДС может вызвать рост рыночных цен на контрацептивы, что приведет к увеличению их стоимости для потребителей", - указывали авторы статьи.

Пользователи и авторы блогов на интернет-платформе "Байцзяхао" активно обсуждают новый закон, называя его важным сигналом не только оптимизации налоговой системы, но и изменения демографической политики.

Автор блога "Юэлян цоуго лайтин" отмечает, что первоначальная цель освобождения контрацептивов от НДС была ясна: поддержать строгую политику планирования семьи, снизить стоимость контрацептивов и контролировать быстрый рост населения. В тот период, когда пропагандировалась политика "рожать меньше, но лучше", бесплатный или недорогой доступ к контрацептивам считался важным средством обеспечения общественного здравоохранения и контроля за ростом населения.

Но времена изменились, отмечает автор, и в 2021 года правительство Китая приняло решение "Об оптимизации политики в области рождаемости и содействии долгосрочному сбалансированному демографическому развитию", официально внедрив политику, разрешающую семьям иметь до трех детей и запустив систему активной поддержки рождаемости. В последние годы в различных регионах последовательно вводились такие меры, как субсидии по уходу за детьми, продление декретного отпуска и расширение льготных услуг по уходу за детьми. В частности, в 2025 году китайские власти выделили 90 миллиардов юаней (около 12,5 миллиарда долларов) для выплат субсидий по уходу за детьми. По мнению автора, на фоне всех этих мер, сохранение налоговых льгот на контрацептивы не соответствует общей политике стимулирования рождаемости.

Вместе с тем он добавил, что в конечном итоге, налоговые корректировки не запрещают использование контрацептивов, а скорее переводят их из категории "государственной политики поощрения" в категорию "индивидуального выбора".

Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка.

В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничительных мер. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году - всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.

Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Согласно последним данным государственного статистического бюро КНР, численность населения Китая по состоянию на конец 2024 года упала до 1,408 миллиарда, что на 1,39 миллиона меньше, чем в конце 2023 года. В минувшем году родились 9,54 миллиона человек, коэффициент рождаемости составил 6,77%, умерли 10,93 миллиона человек, коэффициент смертности составил 7,76%.