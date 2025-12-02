Рейтинг@Mail.ru
Kia зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 02.12.2025
10:43 02.12.2025
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Kia зарегистрировала товарный знак в России
Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 02.12.2025
авто
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
kia rio
audi a8
россия
Новости
ru-RU
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kia rio, audi a8
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Kia Rio, Audi A8
Kia зарегистрировала товарный знак в России

Kia зарегистрировала товарный знак в России для проектирования комплектующих

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак "KIA Проверено. С пробегом", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Ранее ушедший из РФ немецкий автопроизводитель Audi, согласно данным Роспатента, смог зарегистрировать четыре товарных знака в стране.
Согласно данным ведомства, решение о регистрации товарного знака "KIA Проверено. С пробегом" было принято в декабре 2025 года. Под этим знаком компания может проектировать комплектующие для автомобилей. Документ будет действовать до 2034 года.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
АвтоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Kia RioAudi A8
 
 
Заголовок открываемого материала