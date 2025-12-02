Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россиянин Леонид Кац, который был отправлен Мещанским судом Москвы в СИЗО по делу о государственной измене, окончил Высшую школу экономики в 2025 году и в настоящее время не имеет отношение к университету, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.