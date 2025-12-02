https://ria.ru/20251202/kats-2059249603.html
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россиянин Леонид Кац, который был отправлен Мещанским судом Москвы в СИЗО по делу о государственной измене, окончил Высшую школу экономики в 2025 году и в настоящее время не имеет отношение к университету, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Кац Леонид Максимович - бывший студент НИУ ВШЭ
, в 2025 году закончил университет, в настоящее время к университету отношения не имеет. В магистратуру документы не подавал, в иных проектах в НИУ ВШЭ задействован не был", - говорится в сообщении.
Ходатайство об избрании Кацу Л. М. меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 2 декабря. Фигуранту вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей "Госизмена" УК РФ
.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, фигурант с такими же фамилией и инициалами ранее был неоднократно подвергнут административным арестам по статье КоАП о мелком хулиганстве и учился в Высшей школе экономики.