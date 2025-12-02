Рейтинг@Mail.ru
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 02.12.2025 (обновлено: 15:51 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/kats-2059249603.html
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2025
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году
Россиянин Леонид Кац, который был отправлен Мещанским судом Москвы в СИЗО по делу о государственной измене, окончил Высшую школу экономики в 2025 году и в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:43:00+03:00
2025-12-02T15:51:00+03:00
москва
россия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133357/85/1333578545_0:75:3098:1818_1920x0_80_0_0_dba0a08258bba993b45182d1cf11d1ab.jpg
https://ria.ru/20251202/gosizmena-2059211785.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133357/85/1333578545_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_f9b87da2fb2eeb4ccc1d6b94174bda1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Москва, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Арестованный Леонид Кац окончил ВШЭ в 2025 году

Арестованный Кац окончил ВШЭ в 2025 г и сейчас не имеет отношения к университету

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россиянин Леонид Кац, который был отправлен Мещанским судом Москвы в СИЗО по делу о государственной измене, окончил Высшую школу экономики в 2025 году и в настоящее время не имеет отношение к университету, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Кац Леонид Максимович - бывший студент НИУ ВШЭ, в 2025 году закончил университет, в настоящее время к университету отношения не имеет. В магистратуру документы не подавал, в иных проектах в НИУ ВШЭ задействован не был", - говорится в сообщении.
Ходатайство об избрании Кацу Л. М. меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 2 декабря. Фигуранту вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей "Госизмена" УК РФ.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, фигурант с такими же фамилией и инициалами ранее был неоднократно подвергнут административным арестам по статье КоАП о мелком хулиганстве и учился в Высшей школе экономики.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
Вчера, 14:30
 
МоскваРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала