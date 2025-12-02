Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году
15:56 02.12.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году
В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году
Половина пользователей Windows по всему миру столкнулась с попытками кибератак в 2025 году, тогда как для macOS эта доля составила 29%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2025
технологии, россия, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году

Половина пользователей Windows по всему миру столкнулась с кибератаками

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Половина пользователей Windows по всему миру столкнулась с попытками кибератак в 2025 году, тогда как для macOS эта доля составила 29%, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Основной мишенью злоумышленников остается Windows: 48% пользователей этой операционной системы по всему миру столкнулись с попытками атак различными киберугрозами. Для macOS эта доля составила 29%", - рассказали в компании о данных за 2025 год.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Эксперты спрогнозировали рост числа кибератак на логистические компании
28 ноября, 16:55
В компании рассказали о главных киберугрозах, с которыми сталкивались интернет-пользователи. Так, вредоносное программное обеспечение (ПО), которое проникает на устройства через интернет, были обнаружены на устройствах 34% пользователей в России и 27% - в мире. С угрозами на устройстве (on-device threats) столкнулись 37% пользователей в России и 33% - в мире. Речь идет о вредоносном ПО, которое распространяется через съемные USB-накопители, CD и DVD, либо которое изначально попадает на компьютер в завуалированном виде – например, в составе файлов-установщиков и в зашифрованных файлах.
В текущем году специалисты компании ежедневно обнаруживали в среднем полмиллиона новых вредоносных файлов. Это на 7% больше, чем в 2024 году. По подсчетам аналитиков, в России на 74% выросло число случаев поиска и обнаружения шпионского ПО, на 72% - программ-стилеров для кражи персональных данных (логины, пароли, данные банковских карт и т.д.), и на 26% - бэкдоров.
"Уязвимости по-прежнему остаются самым популярным способом проникновения злоумышленников в корпоративные сети, за ними следует использование украденных учетных данных - отсюда рост числа и программ для кражи паролей, и программ-шпионов, который мы наблюдаем в этом году", - поделился руководитель управления исследования киберугроз в "Лаборатории Касперского" Александр Лискин.
"Также распространены атаки на цепочку поставок, в том числе атаки на ПО с открытым исходным кодом. В этом году количество таких атак значительно возросло, и мы даже увидели первый широко распространенный NPM-червь Shai-Hulud", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустину рассказали, что кибератаки на Россию стали умнее
12 ноября, 15:46
 
ТехнологииРоссияЛаборатория Касперского
 
 
