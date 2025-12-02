В "Лаборатории Касперского" рассказали о кибератаках на Windows в 2025 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Половина пользователей Windows по всему миру столкнулась с попытками кибератак в 2025 году, тогда как для macOS эта доля составила 29%, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

"Основной мишенью злоумышленников остается Windows: 48% пользователей этой операционной системы по всему миру столкнулись с попытками атак различными киберугрозами. Для macOS эта доля составила 29%", - рассказали в компании о данных за 2025 год.

В компании рассказали о главных киберугрозах, с которыми сталкивались интернет-пользователи. Так, вредоносное программное обеспечение (ПО), которое проникает на устройства через интернет, были обнаружены на устройствах 34% пользователей в России и 27% - в мире. С угрозами на устройстве (on-device threats) столкнулись 37% пользователей в России и 33% - в мире. Речь идет о вредоносном ПО, которое распространяется через съемные USB-накопители, CD и DVD, либо которое изначально попадает на компьютер в завуалированном виде – например, в составе файлов-установщиков и в зашифрованных файлах.

В текущем году специалисты компании ежедневно обнаруживали в среднем полмиллиона новых вредоносных файлов. Это на 7% больше, чем в 2024 году. По подсчетам аналитиков, в России на 74% выросло число случаев поиска и обнаружения шпионского ПО, на 72% - программ-стилеров для кражи персональных данных (логины, пароли, данные банковских карт и т.д.), и на 26% - бэкдоров.

"Уязвимости по-прежнему остаются самым популярным способом проникновения злоумышленников в корпоративные сети, за ними следует использование украденных учетных данных - отсюда рост числа и программ для кражи паролей, и программ-шпионов, который мы наблюдаем в этом году", - поделился руководитель управления исследования киберугроз в " Лаборатории Касперского " Александр Лискин.