Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 02.12.2025
россия
2025
