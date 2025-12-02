Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского
15:54 02.12.2025 (обновлено: 15:59 02.12.2025)
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского - РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ... РИА Новости, 02.12.2025
Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского

Путин указом наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Канделаки Тинатин - заместителя генерального директора акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Певица Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин наградил Надежду Бабкину орденом
Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Александр НевскийРоссияВладимир ПутинГазпром-Медиа ХолдингОбщество
 
 
