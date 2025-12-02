https://ria.ru/20251202/kamchatka-2059086023.html
На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков
На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков - РИА Новости, 02.12.2025
На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков
Ученые за минувшие сутки зафиксировали у камчатского побережья пять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.12.2025
На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зарегистрировали пять афтершоков магнитудой до 5,0
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек - РИА Новости. Ученые за минувшие сутки зафиксировали у камчатского побережья пять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее было зарегистрировано одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, в населенных пунктах региона ощущались два подземных толчка силой до двух баллов.
"За сутки зафиксированы пять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отметили в ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Наиболее мощные из них произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах - 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как повышенную. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.