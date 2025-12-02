На Камчатке за сутки зарегистрировали пять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек - РИА Новости. Ученые за минувшие сутки зафиксировали у камчатского побережья пять афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее было зарегистрировано одиннадцать афтершоков магнитудой до 5,3, в населенных пунктах региона ощущались два подземных толчка силой до двух баллов.

"За сутки зафиксированы пять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - отметили в ГУМЧС.