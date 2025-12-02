Рейтинг@Mail.ru
У экс-замглавы управления ГУМВД Москвы изъяли 113 миллионов рублей
12:24 02.12.2025
У экс-замглавы управления ГУМВД Москвы изъяли 113 миллионов рублей
У экс-замглавы управления ГУМВД Москвы изъяли 113 миллионов рублей
происшествия, москва, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
У экс-замглавы управления ГУМВД Москвы изъяли 113 миллионов рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. У осужденного замначальника управления по вопросам миграции московского ГУМВД Дмитрия Тахтаулова, помимо имущества, изъято 113 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
"Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и его родственникам об обращении имущества в доход Российской Федерации, полученного в нарушение запретов. Суд изъял денежные средства (без учета изымаемого имущества) в размере 113 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Басманный суд столицы в конце 2024 года приговорил бывшего высокопоставленного полицейского Тахтаулова и начальника отдела его управления Вячеслава Фокина к 6,5 года колонии с лишением обоих звания "полковник полиции". Еще двое фигурантов, бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов, получили по шесть лет колонии общего режима.
Полицейские были задержаны осенью 2022 года. СК сообщал, что Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Сначала их отправили в СИЗО, позднее меру пресечения смягчили на домашний арест, а вскоре они снова оказались в следственном изоляторе.
ГП требует изъять активы обвиняемого во взятках в крипте экс-сотрудника МВД
