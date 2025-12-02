Рейтинг@Mail.ru
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
02.12.2025
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска - РИА Новости, 02.12.2025
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о возможности достичь соглашения с Сирией в сфере безопасности при условии, что территории южнее Дамаска... РИА Новости, 02.12.2025
в мире, израиль, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, биньямин нетаньяху, хамас, сирия
В мире, Израиль, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль готов на соглашение с Сирией в случае отвода войск севернее Дамаска

Нетаньяху: соглашение с Сирией возможно при демилитаризации южнее Дамаска

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о возможности достичь соглашения с Сирией в сфере безопасности при условии, что территории южнее Дамаска будут демилитаризованы и Израиль продолжит контролировать буферную зону на Голанских высотах.
"Мы определенно ожидаем от Сирии создания демилитаризованной зоны безопасности от Дамаска до буферной зоны (контролируемой Израилем - ред.), включая, конечно же, подступы к горе Хермон и ее вершину. Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это то, что обязывает нас. В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
30 ноября, 13:40
Заявление премьера было сделано в больнице во время посещения бойцов израильской армии, которые получили ранения в ходе недавней операции на юге Сирии.
"Я нахожусь здесь с солдатами-героями, ранеными в ходе нашей недавней операции в Сирии. После 7 октября (атака ХАМАС на Израиль - ред.) мы полны решимости защищать наши общины по периметру границ, включая северную границу, и не допускать укрепления террористов и враждебных действий против нас, защищать наших союзников-друзов и обеспечивать безопасность государства Израиль от наземных и других атак из приграничных районов", - заявил Нетаньяху.
После смены власти в Сирии в конце 2024 года и прихода новой администрации во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа израильская армия заняла буферную зону безопасности на Голанских высотах на юге Сирии и осуществила ряд воздушных операций по уничтожению боевого потенциала бывшей армии Башара Асада. Эти действия власти Израиля объясняли интересами безопасности для своих северных городов и поселений на Голанских высотах, а также необходимостью предотвратить попадание большого количества оружия и военной техники в руки новых властей в Дамаске.
Израиль и Сирия уже несколько месяцев ведут переговоры по соглашению о безопасности. В ноябре израильская гостелерадиокомпания Kan сообщала о тупике в переговорах, который связан с тем, что Израиль не готов принять требование аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, захваченных израильскими военными на юге Сирии после ухода Асада. Источники утверждают, что Израиль выведет войска с некоторых из этих позиций только в обмен на полноценное мирное соглашение с Сирией, а не на соглашение о безопасности. Однако в настоящее время такого соглашения не предвидится, отмечала гостелерадиокомпания.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о пребывании Асада в России
1 декабря, 12:29
 
В миреИзраильДамаск (город)Башар АсадАхмед аш-ШарааБиньямин НетаньяхуХАМАССирия
 
 
