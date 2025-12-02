Рейтинг@Mail.ru
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/istrebitel-2059273702.html
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года - РИА Новости, 02.12.2025
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года
Военно-воздушные силы (ВВС) Испании получат первые три истребителя Eurofighter для замены устаревших F-18 в начале 2026 года, сообщило во вторник новостное... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:46:00+03:00
2025-12-02T16:46:00+03:00
в мире
испания
eurofighter typhoon
канарские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_21e6db6172a510f62d01b6ceb2104232.jpg
https://ria.ru/20251129/rafale--2058570755.html
https://ria.ru/20251201/leopard-2058368845.html
испания
канарские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:1:2049:1537_1920x0_80_0_0_7ff86c86442cc4eca7faf1af208949aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, eurofighter typhoon, канарские острова
В мире, Испания, Eurofighter Typhoon, Канарские острова
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года

Испания получит первые истребители Eurofighter на замену F-18 в начале 2026 года

© Фото : Team LuftwaffeИстребитель Eurofighter
Истребитель Eurofighter - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Team Luftwaffe
Истребитель Eurofighter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 2 дек - РИА Новости. Военно-воздушные силы (ВВС) Испании получат первые три истребителя Eurofighter для замены устаревших F-18 в начале 2026 года, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press с ссылкой на генштаб королевства.
"Военно-воздушные и космические силы Испании получат первые три истребителя Eurofighter для замены устаревших F-18 в рамках проекта Halcón (по модернизации ВВС страны - ред.) в начале 2026 года", - пишет агентство.
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Источник раскрыл детали соглашения Зеленского и Макрона по Rafale
29 ноября, 09:36
По его информации, точная дата передачи самолётов пока не определена. Новые Eurofighter заменят F-18, дислоцированные на авиабазе Гандо на Канарских островах.
Кроме того, в 2026 году ВВС страны получат первые три самолёта морского патрулирования Airbus C-295 MSA из восьми заказанных. Эти самолеты заменят CN-235 Vigma, находящиеся в эксплуатации с 2008 года, и будут использоваться в операциях против наркотрафика, а также в поисково-спасательных миссиях, пишет агентство.
Объясняется, что программа Halcón предусматривает модернизацию ВВС за счёт поэтапной закупки новых Eurofighter. В рамках первой фазы планируется приобрести 20 самолётов до 2030 года, а в рамках второй - ещё 25. После завершения поставок парк испанских Eurofighter увеличится до 115 единиц.
Leopard 2A8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Сгорит или увязнет". Почему новый немецкий танк не подходит для войны
1 декабря, 08:00
 
В миреИспанияEurofighter TyphoonКанарские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала