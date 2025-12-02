https://ria.ru/20251202/istrebitel-2059273702.html
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года
02.12.2025
Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года
Военно-воздушные силы (ВВС) Испании получат первые три истребителя Eurofighter для замены устаревших F-18 в начале 2026 года
МАДРИД, 2 дек - РИА Новости.
Военно-воздушные силы (ВВС) Испании получат первые три истребителя Eurofighter для замены устаревших F-18 в начале 2026 года, сообщило во вторник новостное агентство Europa Press
с ссылкой на генштаб королевства.
"Военно-воздушные и космические силы Испании
получат первые три истребителя Eurofighte
r для замены устаревших F-18 в рамках проекта Halcón (по модернизации ВВС страны - ред.) в начале 2026 года", - пишет агентство.
По его информации, точная дата передачи самолётов пока не определена. Новые Eurofighter заменят F-18, дислоцированные на авиабазе Гандо на Канарских островах
.
Кроме того, в 2026 году ВВС страны получат первые три самолёта морского патрулирования Airbus C-295 MSA из восьми заказанных. Эти самолеты заменят CN-235 Vigma, находящиеся в эксплуатации с 2008 года, и будут использоваться в операциях против наркотрафика, а также в поисково-спасательных миссиях, пишет агентство.
Объясняется, что программа Halcón предусматривает модернизацию ВВС за счёт поэтапной закупки новых Eurofighter. В рамках первой фазы планируется приобрести 20 самолётов до 2030 года, а в рамках второй - ещё 25. После завершения поставок парк испанских Eurofighter увеличится до 115 единиц.