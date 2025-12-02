Испания получит первые истребители Eurofighter в начале 2026 года

Кроме того, в 2026 году ВВС страны получат первые три самолёта морского патрулирования Airbus C-295 MSA из восьми заказанных. Эти самолеты заменят CN-235 Vigma, находящиеся в эксплуатации с 2008 года, и будут использоваться в операциях против наркотрафика, а также в поисково-спасательных миссиях, пишет агентство.