Историк рассказал, как лидеры "Большой тройки" спорили из-за Нюрнберга

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры "большой тройки" имели разные мнения по поводу судебного процесса над верхушкой нацистской Германии, отдававшей приказы, но после дискуссий США и Великобритании было нечего возразить Советскому Союзу, который настаивал на проведении юридического процесса над преступниками, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ученый отметил, что на московской конференции 1943 года было принято решение, что каждый преступник, если место его связано с конкретным районом, территорией, будет вывезен туда, и там его будут судить за те военные преступления, которые он совершал на этой территории.

"А в отношении тех главных нацистских преступников, чьи преступления не имеют конкретного места, то есть их решения, их приказы распространялись на всю Европу , фактически на весь мир, будет организованный процесс. И вот по поводу этого процесса возникли дискуссии. Вернее, их организовал (премьер-министр Великобритании - ред.) Уинстон Черчилль уже в 1942 году, а потом в 1943 году уже на совещаниях лидеров "большой тройки", на конференциях. Он говорил о том, что раз это преступник такой, как Гитлер, (рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф - ред.) Геббельс, (рейхсфюрер СС Генрих - ред.) Гиммлер и другие, то их вина не требует доказательств: "Мы должны их поймать, если мы их поймаем, арестовать, допросить, ну и в течение какого-то небольшого количества времени расстрелять, то есть не нужен процесс, и так их вина уже всем очевидна", - рассказал Мягков.

Франклин Рузвельт. По его словам, с мнением Черчилля одно время соглашался президент США

"Рузвельт говорил о том, что процесс не должен быть слишком юридическим, процесс должен быть политическим. То есть: "Мы - нации, мы - победители, мы - антигитлеровская коалиция, мы вправе предъявлять и свои требования, и выносить тот приговор, который мы хотим", - добавил историк.

"Наша позиция была очень твердая… Сталин настаивал на том, что процесс должен быть юридическим прежде всего, то есть должны быть доказательства, документы, свидетели, показания, должны быть прокуроры, должны быть и адвокаты, но мы должны чётко осудить и этих преступников, и идеологию, и те организации, благодаря которым совершались эти массовые преступления. И фактически тогда ни Рузвельту, ни Черчиллю нечего было возразить Сталину", - подчеркнул Мягков.