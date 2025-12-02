Рейтинг@Mail.ru
08:32 02.12.2025
Историк рассказал, как лидеры "Большой тройки" спорили из-за Нюрнберга
в мире, германия, сша, великобритания, уинстон черчилль, франклин рузвельт, иосиф сталин (джугашвили), российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Германия, США, Великобритания, Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин (Джугашвили), Российское военно-историческое общество (РВИО)
Историк рассказал, как лидеры "Большой тройки" спорили из-за Нюрнберга

Мягков: Сталин, Черчилль и Рузвельт имели разные мнения о Нюрнбергском процессе

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидеры "большой тройки" имели разные мнения по поводу судебного процесса над верхушкой нацистской Германии, отдававшей приказы, но после дискуссий США и Великобритании было нечего возразить Советскому Союзу, который настаивал на проведении юридического процесса над преступниками, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ученый отметил, что на московской конференции 1943 года было принято решение, что каждый преступник, если место его связано с конкретным районом, территорией, будет вывезен туда, и там его будут судить за те военные преступления, которые он совершал на этой территории.
"А в отношении тех главных нацистских преступников, чьи преступления не имеют конкретного места, то есть их решения, их приказы распространялись на всю Европу, фактически на весь мир, будет организованный процесс. И вот по поводу этого процесса возникли дискуссии. Вернее, их организовал (премьер-министр Великобритании - ред.) Уинстон Черчилль уже в 1942 году, а потом в 1943 году уже на совещаниях лидеров "большой тройки", на конференциях. Он говорил о том, что раз это преступник такой, как Гитлер, (рейхсминистр пропаганды Германии Йозеф - ред.) Геббельс, (рейхсфюрер СС Генрих - ред.) Гиммлер и другие, то их вина не требует доказательств: "Мы должны их поймать, если мы их поймаем, арестовать, допросить, ну и в течение какого-то небольшого количества времени расстрелять, то есть не нужен процесс, и так их вина уже всем очевидна", - рассказал Мягков.
По его словам, с мнением Черчилля одно время соглашался президент США Франклин Рузвельт.
"Рузвельт говорил о том, что процесс не должен быть слишком юридическим, процесс должен быть политическим. То есть: "Мы - нации, мы - победители, мы - антигитлеровская коалиция, мы вправе предъявлять и свои требования, и выносить тот приговор, который мы хотим", - добавил историк.
Однако иностранным лидерам возразил руководитель СССР Иосиф Сталин.
"Наша позиция была очень твердая… Сталин настаивал на том, что процесс должен быть юридическим прежде всего, то есть должны быть доказательства, документы, свидетели, показания, должны быть прокуроры, должны быть и адвокаты, но мы должны чётко осудить и этих преступников, и идеологию, и те организации, благодаря которым совершались эти массовые преступления. И фактически тогда ни Рузвельту, ни Черчиллю нечего было возразить Сталину", - подчеркнул Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
В миреГерманияСШАВеликобританияУинстон ЧерчилльФранклин РузвельтИосиф Сталин (Джугашвили)Российское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Заголовок открываемого материала