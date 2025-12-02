Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о востребованности гастролей федеральных театров в Курской области, отметил, что люди соскучились по большому искусству, для них это очень важно.

"Большие гастроли федеральных театров, которые в этом году прошли при поддержке правительства России и министерства культуры. Скажу честно, для меня было очень важным увидеть, какая огромная востребованность. Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены", - сказал он.

По словам Хинштейна, куряне с вечера занимали очереди в кассы, чтобы купить билеты на спектакли.

"Уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки", - добавил губернатор.