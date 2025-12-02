Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/iskusstvo-2059111286.html
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству - РИА Новости, 02.12.2025
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству
Президент РФ Владимир Путин, говоря о востребованности гастролей федеральных театров в Курской области, отметил, что люди соскучились по большому искусству, для РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:24:00+03:00
2025-12-02T09:24:00+03:00
россия
курская область
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b70b7edcce2261d048af0b3acf464d5.jpg
https://ria.ru/20251202/zhile-2059107617.html
https://ria.ru/20251202/khinshteyn-2059111087.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_929db410e66b37b3bb4c45e97e1ce3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин
Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству

Путин отметил, что жители Курской области соскучились по большому искусству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о востребованности гастролей федеральных театров в Курской области, отметил, что люди соскучились по большому искусству, для них это очень важно.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом рассказал, что для жителей региона крайне важна культура.
Ключи от новой квартиры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн рассказал о выдаче курянам сертификатов на новое жилье
09:15
"Большие гастроли федеральных театров, которые в этом году прошли при поддержке правительства России и министерства культуры. Скажу честно, для меня было очень важным увидеть, какая огромная востребованность. Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены", - сказал он.
По словам Хинштейна, куряне с вечера занимали очереди в кассы, чтобы купить билеты на спектакли.
"Уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки", - добавил губернатор.
Путин оценил такое рвение курян к искусству. "Люди соскучились по большому искусству, и, конечно, для них это очень важно", - сказал российский лидер на встрече с Хинштейном.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Силы КНДР разминируют курское приграничье, сообщил Хинштейн
09:23
 
РоссияКурская областьАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала