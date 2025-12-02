https://ria.ru/20251202/iskusstvo-2059111286.html
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству - РИА Новости, 02.12.2025
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству
Президент РФ Владимир Путин, говоря о востребованности гастролей федеральных театров в Курской области, отметил, что люди соскучились по большому искусству, для РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T09:24:00+03:00
2025-12-02T09:24:00+03:00
2025-12-02T09:24:00+03:00
россия
курская область
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b70b7edcce2261d048af0b3acf464d5.jpg
https://ria.ru/20251202/zhile-2059107617.html
https://ria.ru/20251202/khinshteyn-2059111087.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_929db410e66b37b3bb4c45e97e1ce3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин
Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Путин оценил интерес жителей Курской области к большому искусству
Путин отметил, что жители Курской области соскучились по большому искусству
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о востребованности гастролей федеральных театров в Курской области, отметил, что люди соскучились по большому искусству, для них это очень важно.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн
в ходе встречи с президентом рассказал, что для жителей региона крайне важна культура.
"Большие гастроли федеральных театров, которые в этом году прошли при поддержке правительства России
и министерства культуры. Скажу честно, для меня было очень важным увидеть, какая огромная востребованность. Все билеты на спектакли, к нам в этом году приехало три федеральных театра, были раскуплены", - сказал он.
По словам Хинштейна, куряне с вечера занимали очереди в кассы, чтобы купить билеты на спектакли.
"Уже с вечера люди начали занимать очередь и, как когда-то в советское время, писать на руках номерки", - добавил губернатор.
Путин
оценил такое рвение курян к искусству. "Люди соскучились по большому искусству, и, конечно, для них это очень важно", - сказал российский лидер на встрече с Хинштейном.