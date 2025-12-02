Рейтинг@Mail.ru
Иран не сможет восстановить ядерную программу, считают в Пентагоне - РИА Новости, 02.12.2025
19:33 02.12.2025
Иран не сможет восстановить ядерную программу, считают в Пентагоне
Иран не сможет восстановить ядерную программу, считают в Пентагоне - РИА Новости, 02.12.2025
Иран не сможет восстановить ядерную программу, считают в Пентагоне
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
иран
сша
исфахан
министерство обороны сша
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
иран
сша
исфахан
в мире, иран, сша, исфахан, министерство обороны сша, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, США, Исфахан, Министерство обороны США, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Иран не сможет восстановить ядерную программу, считают в Пентагоне

Пентагон опроверг утверждения о возможном восстановлении ядерной программы Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу, заявив, что операция США по ее уничтожению была успешной.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
«
"Я могу сказать вам, что операция "Ночной молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
