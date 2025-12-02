https://ria.ru/20251202/iran-2059338912.html
Иран не сможет восстановить ядерную программу, сообщил Пентагон
Иран не сможет восстановить ядерную программу, сообщил Пентагон
Иран не сможет восстановить ядерную программу, сообщил Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу: операция США по ее уничтожению...
Иран не сможет восстановить ядерную программу, сообщил Пентагон
Пентагон: операция США привела к полному уничтожению ядерных объектов Ирана
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. . Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу: операция США по ее уничтожению была успешной.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
"Я могу сказать вам, что операция "Полуночный молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
"Мы смогли устранить эту угрозу американскому народу", – добавила Уилсон.
Диалог США и Ирана при посредничестве Омана был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и Соединенных Штатов по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.