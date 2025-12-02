Иран не сможет восстановить ядерную программу, сообщил Пентагон

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. . Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон отвергла предположения о том, что Иран может восстанавливать свою ядерную программу: операция США по ее уничтожению была успешной.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.

"Я могу сказать вам, что операция "Полуночный молот" увенчалась абсолютным успехом. Ядерный потенциал Ирана был полностью уничтожен", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.

"Мы смогли устранить эту угрозу американскому народу", – добавила Уилсон.

Диалог США и Ирана при посредничестве Омана был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и Соединенных Штатов по объектам на иранской территории.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.