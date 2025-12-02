Иран потребовал от США компенсацию за разжигание протестов в 2022 году

"В результате гибели одной из иранок осенью 2022 года правительство США и Израиль попытались достичь своих зловещих целей, манипулируя общественным мнением в Иране , что привело к большому количеству погибших и пострадавших в ходе протестов", - сказал Джахангир, его слова приводит иранское агентство Fars .

Он подчеркнул, что в результате разожжённых США протестов в Иране 307 иранских семей подали иск против правительства США, политических и военных чиновников этой страны, этот иск был рассмотрен иранским судом по международным делам судебного комплекса имени Шахида Бехешти.

Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезали себе волосы и сжигали хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.