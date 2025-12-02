Иран потребовал от США компенсацию за разжигание протестов в 2022 году

ТЕГЕРАН, 2 дек – РИА Новости. Судебные власти Ирана постановили, что Вашингтон должен выплатить компенсацию в размере более 22 миллиардов долларов за ущерб, причинённый властями США разжиганием протестов в исламской республике в 2022 году, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир.
«
"В результате гибели одной из иранок осенью 2022 года правительство США и Израиль попытались достичь своих зловещих целей, манипулируя общественным мнением в Иране, что привело к большому количеству погибших и пострадавших в ходе протестов", - сказал Джахангир, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он подчеркнул, что в результате разожжённых США протестов в Иране 307 иранских семей подали иск против правительства США, политических и военных чиновников этой страны, этот иск был рассмотрен иранским судом по международным делам судебного комплекса имени Шахида Бехешти.
По словам Джахангира, суд вынес приговор Вашингтону выплатить не менее 22 миллиардов долларов Ирану. В эту сумму, как отметил Джахангир, входят следующие пункты: материальный ущерб семьям, потерявшим своих близких - 5,82 миллиардов долларов, моральный ущерб семьям - 11,64 миллиардов долларов, материальный ущерб 25 пострадавшим - 7,5 миллионов долларов каждому, моральный ущерб тем же 25 пострадавшим - 15 миллионов долларов каждому, а также штрафные убытки в размере 50 миллионов долларов.
Осенью 2022 года в Иране прошли массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходили в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвинили страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершали систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, членов одной из крупных военных структур – Басидж, а также на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны.
Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, поставлявшихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезали себе волосы и сжигали хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.