Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявили в ВТБ
Рыночная ипотека в России будет очень дорогим и редким гостем, выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ РИА Новости, 02.12.2025
Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявили в ВТБ
Первый зампред ВТБ Пьянов: выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России будет очень дорогим и редким гостем, выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Рыночная ипотека будет очень дорогим и редким гостем... Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю", - заявил он.
"Какая есть проблема у рыночной ипотеки? Это "длинный" продукт без возможности перекладывания процентного риска на клиента, это запрещено законом. И когда ставки высокие, несубсидированную рыночную ипотеку мало кто берет, то есть при высоких ставках на стороне клиента будет низкий спрос ", - пояснил Пьянов.
Банкир отметил, что когда рынок приблизится к приемлемой для граждан ставке, допустим, в 10%, уже у банков будут опасения реализации стрессового сценария из основных положений денежно-кредитной политики ЦБ
. "А, значит, банки будут очень осторожны и при выдаче ипотеки по низким ставкам, они будут закладывать возможность повышения ставок на долгосрочном горизонте", - добавил Пьянов.
"Поэтому до тех пор, пока мы не стабилизируем инфляцию и инфляционные ожидания и не докажем, что Россия
в состоянии долгий период жить при стабильно низких ставках, у рыночной ипотеки сложное будущее", - заключил он.
В конце ноября Банк России сообщал, что выдачи рыночной ипотеки в России в третьем квартале 2025 года выросли на 72% по сравнению со вторым кварталом, однако они по‑прежнему составляют менее 20% от всех выдач.