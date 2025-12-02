Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявили в ВТБ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рыночная ипотека в России будет очень дорогим и редким гостем, выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю, заявил в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Какая есть проблема у рыночной ипотеки? Это "длинный" продукт без возможности перекладывания процентного риска на клиента, это запрещено законом. И когда ставки высокие, несубсидированную рыночную ипотеку мало кто берет, то есть при высоких ставках на стороне клиента будет низкий спрос ", - пояснил Пьянов.

Банкир отметил, что когда рынок приблизится к приемлемой для граждан ставке, допустим, в 10%, уже у банков будут опасения реализации стрессового сценария из основных положений денежно-кредитной политики ЦБ . "А, значит, банки будут очень осторожны и при выдаче ипотеки по низким ставкам, они будут закладывать возможность повышения ставок на долгосрочном горизонте", - добавил Пьянов.

"Поэтому до тех пор, пока мы не стабилизируем инфляцию и инфляционные ожидания и не докажем, что Россия в состоянии долгий период жить при стабильно низких ставках, у рыночной ипотеки сложное будущее", - заключил он.