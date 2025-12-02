Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото

Световые инсталляции установили у цирка на проспекте Вернадского в Москве

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили монтаж масштабных световых инсталляций возле здания столичного цирка на проспекте Вернадского, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. У здания цирка на проспекте Вернадского на юго-западе столицы появились уже полюбившиеся москвичам две инсталляции - футуристический елочный шар и элегантные "Арки Павлин", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что световой шар высотой 17 метров и весом более девяти тонн - очень сложная сборная конструкция, состоящая из двух полусфер. Его поверхность покрыли 18 тысяч адресных светодиодных модулей, которые создают динамичные узоры и сложные визуальные эффекты.

"Рядом с елочным шаром разместили световые "Арки Павлин" - своеобразный портал, символизирующий вход в праздничное пространство. Конструкция высотой четыре метра состоит из 13 арок с огромной фигурой павлина", - добавил он.

Бирюков подчеркнул, что также возле цирка установили новогоднюю ель с шатром из золотистых гирлянд и световые цифры "2026".

"Для украшения города используем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - уточнил заммэра.