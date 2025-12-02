https://ria.ru/20251202/indoneziya-2059095315.html
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631 - РИА Новости, 02.12.2025
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631, поиски 472 человек продолжаются, миллион человек были вынуждены покинуть свои дома,... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:05:00+03:00
2025-12-02T07:05:00+03:00
2025-12-02T07:05:00+03:00
в мире
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058737669_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_be3563cb94f5696a74e92a568e0d905d.jpg
https://ria.ru/20251201/indonezija-2058957808.html
индонезия
северная суматра
ачех (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058737669_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ad2275aa36c86190c4db99ac0f07c8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, северная суматра, ачех (провинция)
В мире, Индонезия, Северная Суматра, Ачех (провинция)
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631
От наводнений и оползней в Индонезии погиб 631 человек, миллион покинул дома