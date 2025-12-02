Рейтинг@Mail.ru
Путин и Моди обсудят вопрос поставок С-400 - РИА Новости, 02.12.2025
12:45 02.12.2025
Путин и Моди обсудят вопрос поставок С-400
Вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня и будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью Дели, сообщил... РИА Новости, 02.12.2025
экономика
индия
россия
владимир путин
дмитрий песков
с-400 «триумф»
индия
россия
экономика, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, с-400 «триумф»
Экономика, Индия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, С-400 «Триумф»
Путин и Моди обсудят вопрос поставок С-400

Песков заявил, что вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Вопрос поставок Индии С-400 стоит высоко на повестке дня и будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью Дели, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот вопрос занимает важное место в повестке дня, и я не сомневаюсь, что он будет обсуждаться в ходе визита (Путина в Индию - ред.)", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
Российский истребитель Су-57Э - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал Су-57 лучшим самолетом в мире
ЭкономикаИндияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковС-400 «Триумф»
 
 
