https://ria.ru/20251202/indiya-2059145933.html
Песков рассказал о позициях России и Индии по международным вопросам
Песков рассказал о позициях России и Индии по международным вопросам - РИА Новости, 02.12.2025
Песков рассказал о позициях России и Индии по международным вопросам
Двусторонние отношения России и Индии основываются на глубоком историческом опыте партнерства и общем видении мировых дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:29:00+03:00
2025-12-02T11:29:00+03:00
2025-12-02T11:37:00+03:00
россия
индия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251202/moskva-2059148100.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, дмитрий песков, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о позициях России и Индии по международным вопросам
Песков заявил о совместном видении международных дел у РФ и Индии