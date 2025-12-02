Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото

В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях

ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в военных целях может стать экзистенциальной угрозой и привести к массовым жертвам, необходимо крайне ответственно подходить к его регулированию, заявил главный экономист Азиатско-Тихоокеанского регионального бюро Программы развития ООН (UNDP) Филип Шеллекенс.

Во вторник UNDP представила новый доклад о рисках ИИ для усугубления неравенства между странами.

В докладе также рассматривается вопрос роли ИИ в вооружениях и применении его в военных целях и отмечается важность строгого наблюдения за его рисками.

« "Это превалирующий вопрос в дискуссиях сегодня. С одной стороны, есть понимание, что ИИ может представлять возможности для решения экзистенциальных угроз, как изменение климата, помогать в медицинских исследованиях, чтобы ускорить их в ситуации пандемий. Но очевидно, что есть и очень тёмная сторона, где сам ИИ представляет экзистенциальную угрозу и может стать негативной силой для человечества. И его военное применение, очевидно, является сферой, вызывающей беспокойство, где ИИ может привести к массовым жертвам", - сказал он на брифинге в Женеве

В этой связи Шеллекенс подчеркнул необходимость ответственного управления инструментами ИИ.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал неконтролируемый искусственный интеллект одной из экзистенциальных угроз наряду с изменением климата и ядерным оружием.