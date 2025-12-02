Рейтинг@Mail.ru
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ii-2059228676.html
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях - РИА Новости, 02.12.2025
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях
Применение искусственного интеллекта в военных целях может стать экзистенциальной угрозой и привести к массовым жертвам, необходимо крайне ответственно... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:56:00+03:00
2025-12-02T14:56:00+03:00
в мире
женева (город)
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20250801/ii-2032884555.html
https://ria.ru/20251014/ii-2048212549.html
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), антониу гутерреш, оон
В мире, Женева (город), Антониу Гутерреш, ООН
В ООН предупредили о рисках применения ИИ в военных целях

Шеллекенс: применение ИИ в военных целях может привести к массовым жертвам

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в военных целях может стать экзистенциальной угрозой и привести к массовым жертвам, необходимо крайне ответственно подходить к его регулированию, заявил главный экономист Азиатско-Тихоокеанского регионального бюро Программы развития ООН (UNDP) Филип Шеллекенс.
Во вторник UNDP представила новый доклад о рисках ИИ для усугубления неравенства между странами.
Изображение, сгенерированное ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Times оценила вероятность вымирания человечества из-за ИИ
1 августа, 17:16
В докладе также рассматривается вопрос роли ИИ в вооружениях и применении его в военных целях и отмечается важность строгого наблюдения за его рисками.
«
"Это превалирующий вопрос в дискуссиях сегодня. С одной стороны, есть понимание, что ИИ может представлять возможности для решения экзистенциальных угроз, как изменение климата, помогать в медицинских исследованиях, чтобы ускорить их в ситуации пандемий. Но очевидно, что есть и очень тёмная сторона, где сам ИИ представляет экзистенциальную угрозу и может стать негативной силой для человечества. И его военное применение, очевидно, является сферой, вызывающей беспокойство, где ИИ может привести к массовым жертвам", - сказал он на брифинге в Женеве.
В этой связи Шеллекенс подчеркнул необходимость ответственного управления инструментами ИИ.
В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал неконтролируемый искусственный интеллект одной из экзистенциальных угроз наряду с изменением климата и ядерным оружием.
В конце ноября Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что нарушения прав человека могут участиться из-за использования технологическим компаниями генеративного искусственного интеллекта, который рискует стать "Франкенштейном современности".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В МВФ предупредили о возможном крахе бума ИИ
14 октября, 16:14
 
В миреЖенева (город)Антониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала