04:22 02.12.2025
В России научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами
В России научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами
Российские ученые научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами - для этого они объединили 8 тысяч изображений с поддельными удостоверениями
россия, азербайджан, латвия, снг
Россия, Азербайджан, Латвия, СНГ
В России научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами

Smart Engines научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские ученые научат ИИ распознавать атаки мошенников с поддельными документами - для этого они объединили 8 тысяч изображений с поддельными удостоверениями личности РФ, СНГ и других стран в датасет, рассказали РИА Новости в Smart Engines.
"Исследователи российской ИИ-компании Smart Engines представили первый в России масштабный датасет с поддельными документами – MIDV-DM. Он включает 8 тысяч изображений с удостоверениями личности РФ, СНГ и других стран. Вошедшие в набор образцы были изготовлены с помощью наиболее распространенных у мошенников методов подделки. Датасет позволит разработчикам со всеми мира обучать, тестировать и совершенствовать антифрод-системы на базе ИИ", - сказали в компании.
В основу датасета легли образцы внутреннего паспорта РФ, национальные паспорта и ID-карты Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии и других государств. Также разработчики использовали такие манипуляции с документами, как вставка текстовых полей или фото из "донорского" документа, "маскирование" отдельных полей документа, склеивание разных фрагментов в один образ, вставка посторонних объектов – эмблем, голограмм и др.
Такой набор данных, отметили в компании, позволит повысить точность антифрод-решений, что актуально на фоне участившихся случаев мошенничества с поддельными документами. Согласно данным ежегодного исследования специалистов Smart Engines и юридической фирмы Intellect, количество уголовных дел по фальсификации, изготовлению и обороту подделок (ст. 327 УК РФ) увеличилось на 34% и составило 3,9 тысячи в 2024 году.
"В датасет вошли подделки с изменением подписи, фотографии держателя и отдельных полей документа – то есть полный спектр типичных атак, с которыми на практике сталкиваются банки, МФО и госструктуры. Это позволит ИИ-системам учиться с повышенной точностью видеть не только замененные ФИО, но и сложные структурные несоответствия в документе", – прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
В дальнейшем компания планирует развивать собственную антифрод-систему "Шерлок 2о", которая способна одновременно работать с изображениями документов из оптического ультрафиолетового и инфракрасного спектров, текстовыми полями, данными NFC-чипа, штрих-кодами, метаданными и сигнатурами.
Россия Азербайджан Латвия СНГ
 
 
