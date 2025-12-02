Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. У сказочного Колобка корни из Курска, рассказал губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.

« "Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою", — сказал он.

По мнению Хинштейна , с полным правом можно считать, что Колобок происходит из Курска

Губернатор добавил, что скульптуру этого сказочного персонажа установили в детском парке в центре города. Недавно там провели реновацию и вернули ему историческое название "Парк пионеров".