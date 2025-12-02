Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок - РИА Новости, 02.12.2025
10:28 02.12.2025 (обновлено: 13:26 02.12.2025)
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
У сказочного Колобка корни из Курска, рассказал губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. У сказочного Колобка корни из Курска, рассказал губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою", — сказал он.
По мнению Хинштейна, с полным правом можно считать, что Колобок происходит из Курска.
Губернатор добавил, что скульптуру этого сказочного персонажа установили в детском парке в центре города. Недавно там провели реновацию и вернули ему историческое название "Парк пионеров".
Хинштейн рассказал также, что область активно готовится отметить тысячелетие Курска в 2032 году. Сейчас идет реставрация на территории исторической Курской крепости, возобновилось восстановление здания классической гимназии XIX века, где разместится краеведческий музей.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин отметил высокий интеллектуальный уровень жителей Курской области
РоссияКурскКурская областьАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
