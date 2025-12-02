https://ria.ru/20251202/hinshtejn-2059126932.html
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок - РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
У сказочного Колобка корни из Курска, рассказал губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:28:00+03:00
2025-12-02T10:28:00+03:00
2025-12-02T13:26:00+03:00
россия
курск
курская область
александр хинштейн
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b70b7edcce2261d048af0b3acf464d5.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059117623.html
россия
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059104945_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_929db410e66b37b3bb4c45e97e1ce3df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, курская область, александр хинштейн, владимир путин
Россия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Хинштейн рассказал Путину, где появился Колобок
Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. У сказочного Колобка корни из Курска, рассказал губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«
"Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию
познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою", — сказал он.
По мнению Хинштейна
, с полным правом можно считать, что Колобок происходит из Курска
.
Губернатор добавил, что скульптуру этого сказочного персонажа установили в детском парке в центре города. Недавно там провели реновацию и вернули ему историческое название "Парк пионеров".
Хинштейн рассказал также, что область активно готовится отметить тысячелетие Курска в 2032 году. Сейчас идет реставрация на территории исторической Курской крепости, возобновилось восстановление здания классической гимназии XIX века, где разместится краеведческий музей.