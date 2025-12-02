Рейтинг@Mail.ru
09:36 02.12.2025 (обновлено: 10:07 02.12.2025)
Хинштейн оценил уровень поддержки, которую оказывают Курской области
Хинштейн оценил уровень поддержки, которую оказывают Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня Курская область получает беспрецедентный объем поддержки, уже... РИА Новости, 02.12.2025
Хинштейн оценил уровень поддержки, которую оказывают Курской области

Хинштейн назвал объем оказываемой Курской области поддержки беспрецедентным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня Курская область получает беспрецедентный объем поддержки, уже удалось решить ряд проблем.
"Беспрецедентный объём поддержки, который сегодня получает Курская область, – это результат Вашего вмешательства, Вашей помощи. Целый ряд проблем удалось решить уже в текущем году, в том числе как раз в рамках работы нашего координационного совета по проблемам жителей приграничья", - сказал Хинштейн.
Путин на встрече с Хинштейном в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области
Вчера, 09:10
 
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир Путин
 
 
