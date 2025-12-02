https://ria.ru/20251202/gulyaypole-2059073555.html
Иванаев рассказал о ходе освобождения Гуляйполя
Иванаев рассказал о ходе освобождения Гуляйполя - РИА Новости, 02.12.2025
Иванаев рассказал о ходе освобождения Гуляйполя
Подразделения российских войск продолжают разгром солдат ВСУ на левом берегу реки Гайчур и освобождение города Гуляйполе, доложил президенту России Владимиру... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:41:00+03:00
2025-12-02T00:41:00+03:00
2025-12-02T00:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20251202/vostok-2059073421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Иванаев рассказал о ходе освобождения Гуляйполя
Иванаев: ВС РФ громят ВСУ на левом берегу реки Гайчур и освобождают Гуляйполе