Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области
10:29 02.12.2025 (обновлено: 10:49 02.12.2025)
Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области
Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области - РИА Новости, 02.12.2025
Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области
Около 350 грузовиков скопилось в пробке из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
иркутская область
республика бурятия
россия
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
республика бурятия
россия
Многокилометровые пробки на федеральной трассе "Байкал"
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров. Машины встали из-за грузовиков, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать. По данным дорожных служб, помимо погодных условий пробка образовалась из-за водителей большегрузов, которые, нарушая ПДД, выезжают на встречную полосу и застревают там.
2025-12-02T10:29
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132906_0:32:867:682_1920x0_80_0_0_811be78889ab8e69357d0e31ac895e8e.jpg
1920
1920
true
происшествия, иркутская область, республика бурятия, россия, игорь кобзев, мчс россии
Происшествия, Иркутская область, Республика Бурятия, Россия, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области

Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе "Байкал" в Приангарье

© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской областиПробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы Байкал в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской области
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии
КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Около 350 грузовиков скопилось в пробке из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии, сообщает МЧС России.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. Во вторник в УПРДОР "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков.
"Из-за снегопада и гололеда в Слюдянском районе на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" с 149 по 168 км в сторону республики Бурятия подъем в гору большегрузного транспорта оказался невозможен. По дороге на 19 км скопилось порядка 350 грузовиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС России и местной администрацией развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в районе города Байкальска, населенных пунктов Солзан и Мангутай.
"Там люди могут согреться, получить горячее питание и медикаменты, зарядить гаджеты. В готовности пункт временного размещения в Байкальске на 549 человек. Спасатели оказывают водителям и пассажирам всю необходимую помощь, также доставляют воду, бензин и дизельное топливо", - сообщает МЧС.
По данным ведомства, организована работа оперативных групп МЧС России, которые будут на месте до полного устранения затора.
Пробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Синоптик спрогнозировал потепление в Бурятии, где машины застряли в пробке
Вчера, 01:36
 
Происшествия
 
 
