Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом растет в РФ, в более 80% случаев выявляется гонконгский грипп, также за неделю на 17,8% увеличилась заболеваемость COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.

Там уточнили, что в рамках вакцинации против гриппа привито более 78 миллионов человек, что составляет 52,9% населения страны.