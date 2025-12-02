Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2025
01:18 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gripp-2059076590.html
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2025
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19
Заболеваемость гриппом растет в РФ, в более 80% случаев выявляется гонконгский грипп, также за неделю на 17,8% увеличилась заболеваемость COVID-19, сообщил... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:18:00+03:00
2025-12-02T01:18:00+03:00
здоровье - общество
россия
дальний восток
урал
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
дальний восток
урал
здоровье - общество, россия, дальний восток, урал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Дальний Восток, Урал, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и COVID-19

Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость гриппом и COVID-19

© Depositphotos.com / realinemediaПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Depositphotos.com / realinemedia
Простуженный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом растет в РФ, в более 80% случаев выявляется гонконгский грипп, также за неделю на 17,8% увеличилась заболеваемость COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.
"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) - он составляет 80,9% от всех выделенных образцов", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в рамках вакцинации против гриппа привито более 78 миллионов человек, что составляет 52,9% населения страны.
"Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: на 48-й неделе рост составил 17,8% - было зарегистрировано около 9,7 тысячи случаев", - добавили в Роспотребнадзоре.
Девушка в защитной маске - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Роспотребнадзор оценил опасность пандемии из-за птичьего гриппа
29 ноября, 15:11
 
Здоровье - ОбществоРоссияДальний ВостокУралФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
