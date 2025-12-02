Протестующие греческие фермеры разбросали перед зданием суда сено и пшеницу

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Греческие фермеры залили молоком центральную площадь города Лариссы и разбросали перед зданием суда сено, пшеницу и кукурузу, передает во вторник греческий телеканал Греческие фермеры залили молоком центральную площадь города Лариссы и разбросали перед зданием суда сено, пшеницу и кукурузу, передает во вторник греческий телеканал Скай

« "Во вторник днем фермеры Фессалии собрались на центральной площади города Лариссы, в знак протеста разлили перед зданием суда молоко и разбросали пшеницу, корм для животных и кукурузу", - говорится в сообщении телеканала.

По информации Скай, фермеры протестуют из-за непрекращающейся уже больше года эпидемии оспы овец, а также из-за задержания в воскресенье трех фермеров во время блокады колонной тракторов автомагистрали.

Сразу же после акции протеста фермеры на своих машинах отправились в город Никею, где присоединились к блокаде, сообщает телеканал.

В репортаже телеканала видно, что фермеры вылили на дорогу минимум восемь больших бидонов. В каждом из них было около 40 литров молока.

Афины - В воскресенье телеканал Скай передавал, что греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами автомагистраль Патры Салоники - Эвзони на развязке у города Никеи. Скай со ссылкой на данные греческой полиции также сообщал, что правоохранители задержали трех человек в ходе блокады трассы. Причинами протеста стали задержка выплат субсидий, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.

В конце ноября министерство аграрного развития и продовольствия Греции сообщило, что более 423 тысяч животных было умерщвлено в Греции с августа 2024 года из-за эпидемии оспы овец. Оспа овец и коз – высокозаразное заболевание, не опасное для человека. Болезнь наносит значительный экономический ущерб из-за высокой смертности, особенно среди молодых животных. При обнаружении одного зараженного животного санитарные протоколы требуют умертвить все стадо, чтобы предотвратить распространение вируса. Ранее в Греции фермеры не раз устраивали масштабные протесты на фоне неудач властей в борьбе с эпидемией и отсутствия компенсаций за умерщвленные стада.