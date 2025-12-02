Протестующие греческие фермеры разбросали перед зданием суда сено и пшеницу

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Греческие фермеры залили молоком центральную площадь города Лариссы и разбросали перед зданием суда сено, пшеницу и кукурузу, передает во вторник греческий телеканал Скай.
«
"Во вторник днем фермеры Фессалии собрались на центральной площади города Лариссы, в знак протеста разлили перед зданием суда молоко и разбросали пшеницу, корм для животных и кукурузу", - говорится в сообщении телеканала.
В Афинах проходит многотысячная акция протеста
1 октября, 15:29
По информации Скай, фермеры протестуют из-за непрекращающейся уже больше года эпидемии оспы овец, а также из-за задержания в воскресенье трех фермеров во время блокады колонной тракторов автомагистрали.
Сразу же после акции протеста фермеры на своих машинах отправились в город Никею, где присоединились к блокаде, сообщает телеканал.
В репортаже телеканала видно, что фермеры вылили на дорогу минимум восемь больших бидонов. В каждом из них было около 40 литров молока.
В воскресенье телеканал Скай передавал, что греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, в знак протеста перекрывших тракторами автомагистраль Патры - Афины - Салоники - Эвзони на развязке у города Никеи. Скай со ссылкой на данные греческой полиции также сообщал, что правоохранители задержали трех человек в ходе блокады трассы. Причинами протеста стали задержка выплат субсидий, рост затрат на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию.
В конце ноября министерство аграрного развития и продовольствия Греции сообщило, что более 423 тысяч животных было умерщвлено в Греции с августа 2024 года из-за эпидемии оспы овец. Оспа овец и коз – высокозаразное заболевание, не опасное для человека. Болезнь наносит значительный экономический ущерб из-за высокой смертности, особенно среди молодых животных. При обнаружении одного зараженного животного санитарные протоколы требуют умертвить все стадо, чтобы предотвратить распространение вируса. Ранее в Греции фермеры не раз устраивали масштабные протесты на фоне неудач властей в борьбе с эпидемией и отсутствия компенсаций за умерщвленные стада.
Министерство аграрного развития и продовольствия Греции в середине сентября ввело режим оперативной готовности на фоне распространения болезни. Председатель производителей молочной продукции Греции Христос Апостолопулос заявлял, что распространение болезни угрожает производству сыра фета, который традиционно изготавливается из овечьего молока.