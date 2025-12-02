https://ria.ru/20251202/grant-2059232081.html
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап" - РИА Новости, 02.12.2025
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"
В Астраханской области 239 фермеров стали обладателями гранта "Агростартап", в их числе – девять участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:01:00+03:00
2025-12-02T15:01:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973902699_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_7433407aeff0df14831d2aee165894d9.jpg
https://ria.ru/20251202/bashkortostan-2059165290.html
https://ria.ru/20251202/drevo-2057388647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973902699_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d31c7a0ee0b74f4bb0292f3ff9d0a88b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"
В Астраханской области 239 фермеров получили грант "Агростартап"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Астраханской области 239 фермеров стали обладателями гранта "Агростартап", в их числе – девять участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такие данные приводит региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.
В этом году грант получили, в частности, четыре фермера из Красноярского округа. Средства они планируют направить на развитие своих крестьянских (фермерских) хозяйств, а готовую продукцию – реализовывать в основном внутри региона.
Вопросы дальнейшей государственной поддержки фермеров Красноярского округа обсудили заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Каюм Османов и финалист кадровой программы губернатора "Победоносец" Бахтияр Бисенов. Последний является ветераном специальной военной операции. В настоящее время Бисенов проходит стажировку в региональном министерстве сельского хозяйства под руководством главы ведомства Сергея Еськова.
Финалист программы "Победоносец" активно изучает направления работы министерства. Он регулярно участвует в выездных мероприятиях. Ранее, в частности, он посетил несколько крестьянско-фермерских хозяйств в Приволжском районе.
"В рамках стажировки я часто езжу по региону, лично общаюсь с фермерами и вижу, как поддержка государства помогает им развиваться. Особенно радует, что немало проектов в этой сфере предназначено для ветеранов СВО", – приводит пресс-служба слова Бисенова.
В 2025 году на господдержку аграриев Астраханской области было направлено более 1 миллиарда рублей. Эти средства помогли 32 фермерам открыть или развить свой агробизнес. В следующем году объем финансирования планируется удвоить.