Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Астраханской области 239 фермеров стали обладателями гранта "Агростартап", в их числе – девять участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Такие данные приводит региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.

В этом году грант получили, в частности, четыре фермера из Красноярского округа. Средства они планируют направить на развитие своих крестьянских (фермерских) хозяйств, а готовую продукцию – реализовывать в основном внутри региона.

Вопросы дальнейшей государственной поддержки фермеров Красноярского округа обсудили заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Каюм Османов и финалист кадровой программы губернатора "Победоносец" Бахтияр Бисенов. Последний является ветераном специальной военной операции. В настоящее время Бисенов проходит стажировку в региональном министерстве сельского хозяйства под руководством главы ведомства Сергея Еськова.

Финалист программы "Победоносец" активно изучает направления работы министерства. Он регулярно участвует в выездных мероприятиях. Ранее, в частности, он посетил несколько крестьянско-фермерских хозяйств в Приволжском районе.

"В рамках стажировки я часто езжу по региону, лично общаюсь с фермерами и вижу, как поддержка государства помогает им развиваться. Особенно радует, что немало проектов в этой сфере предназначено для ветеранов СВО", – приводит пресс-служба слова Бисенова.