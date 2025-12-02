Рейтинг@Mail.ru
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"
15:01 02.12.2025
Почти 240 фермеров Астраханской области получили грант "Агростартап"
В Астраханской области 239 фермеров получили грант "Агростартап"

© iStock.com / shironosovРаботник фермерского хозяйства в коровнике
Работник фермерского хозяйства в коровнике - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / shironosov
Работник фермерского хозяйства в коровнике. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Астраханской области 239 фермеров стали обладателями гранта "Агростартап", в их числе – девять участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Такие данные приводит региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности.
В этом году грант получили, в частности, четыре фермера из Красноярского округа. Средства они планируют направить на развитие своих крестьянских (фермерских) хозяйств, а готовую продукцию – реализовывать в основном внутри региона.
Вопросы дальнейшей государственной поддержки фермеров Красноярского округа обсудили заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Каюм Османов и финалист кадровой программы губернатора "Победоносец" Бахтияр Бисенов. Последний является ветераном специальной военной операции. В настоящее время Бисенов проходит стажировку в региональном министерстве сельского хозяйства под руководством главы ведомства Сергея Еськова.
Финалист программы "Победоносец" активно изучает направления работы министерства. Он регулярно участвует в выездных мероприятиях. Ранее, в частности, он посетил несколько крестьянско-фермерских хозяйств в Приволжском районе.
"В рамках стажировки я часто езжу по региону, лично общаюсь с фермерами и вижу, как поддержка государства помогает им развиваться. Особенно радует, что немало проектов в этой сфере предназначено для ветеранов СВО", – приводит пресс-служба слова Бисенова.
В 2025 году на господдержку аграриев Астраханской области было направлено более 1 миллиарда рублей. Эти средства помогли 32 фермерам открыть или развить свой агробизнес. В следующем году объем финансирования планируется удвоить.
