https://ria.ru/20251202/gosizmena-2059211785.html
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
Жителя Москвы заподозрили в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по фамилии Кац, ему вменяется государственная измена, говорится в электронной... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:30:00+03:00
2025-12-02T14:30:00+03:00
2025-12-02T14:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058182537.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Происшествия, Москва, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
Жителя Москвы по фамилии Кац заподозрили в госизмене