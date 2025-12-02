Рейтинг@Mail.ru
Жителя Москвы заподозрили в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
14:30 02.12.2025 (обновлено: 14:33 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/gosizmena-2059211785.html
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
Жителя Москвы заподозрили в госизмене - РИА Новости, 02.12.2025
Жителя Москвы заподозрили в госизмене
В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по фамилии Кац, ему вменяется государственная измена, говорится в электронной... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:30:00+03:00
2025-12-02T14:33:00+03:00
происшествия
москва
россия
высшая школа экономики (вшэ)
москва
россия
происшествия, москва, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Происшествия, Москва, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Жителя Москвы заподозрили в госизмене

Жителя Москвы по фамилии Кац заподозрили в госизмене

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по фамилии Кац, ему вменяется государственная измена, говорится в электронной картотеке столичных судебных дел.
В ней сообщается, что в Мещанский суд Москвы 2 декабря поступило ходатайство следствия об избрании Кацу Л. М. меры пресечения в виде заключения под стражу по делу о госизмене (275 УК РФ). Результат рассмотрения прошения пока в карточке не отражен.
Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, фигурант с такими же фамилией и инициалами, студент первого курса магистратуры ВШЭ Леонид Максимович Кац, ранее был неоднократно подвергнут административным арестам по статье КоАП о мелком хулиганстве.
Военный суд приговорил к 18 годам машиниста тепловоза за госизмену
27 ноября, 19:30
ПроисшествияМоскваРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
