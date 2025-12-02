Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили удалять контент, дискредитирующий традиционные ценности - РИА Новости, 02.12.2025
17:06 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059280032.html
В ГД предложили удалять контент, дискредитирующий традиционные ценности
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 02.12.2025
технологии, россия, яна лантратова, госдума рф, общество
В ГД предложили удалять контент, дискредитирующий традиционные ценности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила обязать соцсети и мессенджеры осуществлять постоянный мониторинг контента и активно выявлять материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Это наш флагманский законопроект, который устанавливает прямую законодательную обязанность для владельцев информационных ресурсов, социальных сетей и мессенджеров осуществлять постоянный мониторинг распространяемого пользователями контента", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, цель проекта — активное выявление информации, которая дискредитирует традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирует их отрицание.
"Мы закрываем существующий сегодня опасный правовой вакуум, при котором враждебные России силы могут абсолютно безнаказанно, используя форматы мемов, мультипликации, блогов и игр, целенаправленно размывать у детей основы патриотизма, уважения к семье, служения Отечеству, исторической правде и единству наших народов", - добавила политик.
Лантратова уточнила, что данный законопроект, переводит цифровые площадки из пассивного режима работы в активный. В настоящее время, как уточнила депутат, удаление вредоносного контента происходит лишь по факту поступившей жалобы, что является недостаточно эффективным.
"Наш законопроект возлагает на платформы ответственность за системное вычищение деструктивного материала, включая его распространение в пабликах, рекомендательных лентах и даже закрытых сообществах, ведущих публичную деятельность", - подчеркнула она.
Лантратова сообщила, что в настоящий момент законопроект направлен для получения позиций и отзывов от профильных федеральных органов исполнительной власти, и активно собирается поступившие предложения, а после их тщательного анализа и соответствующей доработки документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
В Госдуме 2 декабря состоялся круглый стол "Интернет, мессенджеры и игры как поле информационной войны против детей: система защиты и регулирования". Мероприятие организовано комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и рабочей группой "Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде" комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья".
ТехнологииРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФОбщество
 
 
