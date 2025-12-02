Рейтинг@Mail.ru
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 02.12.2025 (обновлено: 16:45 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/gosduma-2059263656.html
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского - РИА Новости, 02.12.2025
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского
Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского, лишенного неприкосновенности. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T16:19:00+03:00
2025-12-02T16:45:00+03:00
политика
россия
краснодарский край
анатолий вороновский
александр гуцан
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:96:2162:1312_1920x0_80_0_0_24d7359a5ac3f82d6980a3b84304f8ab.jpg
https://ria.ru/20251111/sledstvie-2054309824.html
https://ria.ru/20251111/gd-2054305670.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:0:2613:1959_1920x0_80_0_0_5bdb94fb95372d31d41b5b3b8886acf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, краснодарский край, анатолий вороновский, александр гуцан, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия, коррупция, взятка
Политика, Россия, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Александр Гуцан, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Коррупция, Взятка
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

ГД досрочно прекратила полномочия Вороновского на основании его заявления

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского, лишенного неприкосновенности.
О том, что он ранее подал соответствующее заявление, накануне сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
11 ноября, 18:49
Вороновский — член комитета по транспорту. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту депутатской неприкосновенности. В начале прошлого месяца профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовали представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать его просьбу.
Госдума на пленарном заседании одобрила представление. Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.
По словам депутата Константина Затулина, Вороновского подозревают в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Директор Дагомысского ДРСУ дал показания на депутата Вороновского
11 ноября, 18:42
 
ПолитикаРоссияКраснодарский крайАнатолий ВороновскийАлександр ГуцанГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествияКоррупцияВзятка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала