Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского, лишенного неприкосновенности.
О том, что он ранее подал соответствующее заявление, накануне сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
Вороновский — член комитета по транспорту. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту депутатской неприкосновенности. В начале прошлого месяца профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовали представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать его просьбу.
Госдума на пленарном заседании одобрила представление. Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.
По словам депутата Константина Затулина, Вороновского подозревают в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.